Часть Донбасса останется без воды: что произошло

Часть Донецкой области останется без водоснабжения. Причиной называют аварийные роботы.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"На севере Донбасса будет временно остановлена подача воды. Это ограничение будет касаться Славянской, Краматорской, Дружковки и Константиновки. Оно начнет действовать 2 января с 01:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты приступят к аварийным работам на магистральной трубе Второго Донецкого водопровода. Когда работы будут завершены, водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Впрочем, пока дат не называются.

Напомним, на днях Покровск по неизвестным причинам был аварийно обесточен. В частности, в городе произошло аварийное отключение электричества в микрорайоне "Южный".

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