Часть энергетической инфраструктуры Украины – полностью уничтожена, около 50% – повреждено

Энергетическая ситуация в стране остается сложной, но контролируемой, говорят в "Укрэнерго".

Около 50% критической электроэнергетической инфраструктуры Украины были существенно повреждены российскими ракетными обстрелами, часть была полностью разрушена.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, сообщает CNN.

Он также сообщил, что для защиты энергетической инфраструктуры Украина использовала большие мешки с песком.

В материале также ссылаются на ежедневный отчет от "Укрэнерго", в котором говорится, что энергетическая ситуация в стране остается сложной, но контролируемой.

В то же время, в компании признают, что все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены, а захваченная российскими войсками Запорожская АЭС не поставляет электроэнергию в сеть.

Вместе с тем в "Укрэнерго" прогнозируют незначительное улучшение по возобновлению электроснабжения уже на предстоящих выходных.

Напомним, что по состоянию на 9 декабря дефицит мощности в энергосистеме Украины все еще значителен. В нескольких регионах были превышены лимиты потребления электроэнергии и там применили аварийные отключения. Ремонты в высоковольтных и распределительных сетях продолжаются по всей Украине, однако их затрудняют оледенение проводов и дождь со снегом.

Состояние энергетики. Помощь от США | Михаил Подоляк

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