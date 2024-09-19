Часть группы МУР мобилизовали прямо перед спектаклем в Ужгороде: что говорят в ТЦК

В территориальном центре говорят, что военкомы действовали в пределах своих полномочий и в пределах действующего законодательства.

Художественная группа МУР заявила 18 сентября, что технический состав коллектива был мобилизован перед премьерой рэп-мюзикла "Ты [Романтика]" в Ужгороде. Ситуацию прокомментировали в Закарпатском областном ТЦК и СП.

Свое заявление участники МУР опубликовали в Instagram.

Группа МУР перед своим выступлением в Ужгороде 18 сентября сообщила в Сети о мобилизации технических работников коллектива.

"ТЦК мобилизовали весь технический состав нашей команды. Перед спектаклем в Ужгороде сейчас. Актеры собирают декорации, организатор тура становится за световую пушку, кабели звука подсоединяют к местной системе, что делать дальше по туру – мы не знаем. Но мы узнаем. И решим этот вопрос. Спектакль состоится по плану", – говорилось в заявлении.

В конце концов, премьера рэп-мюзикла таки состоялась, но с задержкой в несколько часов.

"Вопреки тому, что мы были без технической команды, с честью принявшей присягу – мы своими силами смогли построить все, хотя с задержкой почти в два часа", – отметили в группе МУР после своего выступления.

Сообщение от группы МУР в Instagram

Сообщение от группы МУР в Instagram

Реакция Закарпатского ТЦК

На ситуацию отреагировали в Закарпатском ОТЦК и СП. В комментарии изданию zaholovok.com.ua там сообщили, что информация от группы МУР не вполне правдива. Отмечается, что военкомы действовали в пределах своих полномочий.

"На самом деле это произошло еще за день до концерта, 17 сентября, и в другом населенном пункте. Во время выяснения обстоятельств было обнаружено, что права на отсрочку от призыва по мобилизации у граждан не было. Представители территориального центра комплектования и социальной поддержки действовали в пределах своих полномочий и действующего законодательства", – говорится в комментарии ТЦК.

Напомним, в августе украинскую группу "Будьмо" мобилизовали прямо перед выступлением в Калуше Ивано-Франковской области.

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