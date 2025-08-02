Часть Херсона оказалась в блокаде из-за повреждения моста: жителей призывают эвакуироваться

Последствия российского удара по Херсону / © скриншот с видео

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Жители микрорайона Корабел в Херсоне оказались в блокаде из-за повреждения автомобильного моста ударом российского КАБа. Их призывают эвакуироваться.

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате вражеского авиаудара затруднена логистика.

По его словам, по поврежденному мосту пока будет сложно завезти в этот микрорайон города продовольствие и другие необходимые в быту товары.

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Кроме этого, как отметил Прокудин, российским ударом поврежден газопровод, поэтому некоторое время микрорайон будет без «голубого топлива».

«Призываю людей эвакуироваться в другие районы Херсона. Там вы получите всю необходимую помощь, в том числе по проживанию», — написал он.

Тем, кто нуждается в помощи с переездом и поселением, начальник ОВА предложил обращаться к специалистам областного контакт-центра по номерам: 0800 101 102 или 0800 330 951.

Также он добавил, что украинские военные контролируют ситуацию в микрорайоне.

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«Оккупанты, которые попытаются осуществить любые действия, будут уничтожены немедленно», — заверил Александр Прокудин.

К своему сообщению начальник Херсонской ОВА добавил видео, на котором видны последствия вражеского удара.

На опубликованных кадрах видно поврежденное дорожное полотно, обгоревшую машину и пожары в районе атаки.

Дата публикации 23:06, 02.08.25 Количество просмотров 2 В Херсонской ОВА показали последствия российского удара по мосту

Напомним, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» отметил, что повреждение российским авиаударом автомобильного моста в Херсоне, который соединяет центр с Корабельным микрорайоном (также известным как «Остров»), ставит под угрозу повторной оккупации южную часть города

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