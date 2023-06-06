Часть Херсона под угрозой катастрофического затопления: где и куда происходит эвакуация – ГВА

Часть Херсона после подрыва Каховской ГЭС может попасть в зону катастрофического затопления.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Выключите электроприборы, газовые плиты, возьмите документы, необходимые вещи, запас пищи и питьевой воды", – написал он.

Людям, проживающим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошова, необходимо направляться в безопасные районы:

жителям поселка Антоновка подняться на улицы Горького и Антоновской;

жителям Днепровского района подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Чорновила), шоссе Вячеслава Чорновила и улицы Перекопской;

жителям Суворовского района подняться на улицы Гимназической, Соборной и Греческой;

жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;

жителям поселка Зимовник подняться в район городского кладбища;

жителям поселка Камышаны подняться на улицу Центральной;

жителям поселка Приозерного подняться выше улицы Белозерской.

"По возможности, помогите больным и пожилым людям. Сообщите соседям о полученной информации! Отдельно обратите внимание, если вы эвакуируетесь, позаботьтесь о домашних животных: отпустите с цепей, выпустите из клеток или, по возможности, возьмите с собой. В дальнейшем необходимо действовать соответственно к указаниям местных органов по вопросам гражданской защиты", — подчеркнул Мрочко.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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