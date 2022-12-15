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Часть Хмельницкой области 15 декабря останется без света: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5332
Время на прочтение
1 мин
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Часть Хмельницкой области 15 декабря останется без света: что произошло

Фото: Getty Images

Начать ремонтные работы энергетики планируют уже в 08:00.

В четверг, 15 декабря, часть северной части Хмельницкой области временно обесточена. Энергетики будут производить плановые ремонтные работы на высоковольтном оборудовании.

Об этом предупреждают в АО "Хмельницкоблэнерго".

Начать ремонтные работы энергетики планируют в 08:00.

Без электроэнергии будут жители общин:

  • Красиловской,
  • Староконстантиновской,
  • частично Полонской,
  • частично Шепетовской,
  • частично северной части Хмельницкого (микрорайонов Озерной, Выставки, Заречья).

Целью работ называют обеспечение более надежного распределения электроэнергии потребителям края.

Напомним, в Офисе президента отмечают, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе улучшилась, так что в большинстве регионов восстановят графики плановых отключений света.

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Дата публикации
Просмотры
5332
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