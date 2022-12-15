Часть Хмельницкой области 15 декабря останется без света: что произошло

Начать ремонтные работы энергетики планируют уже в 08:00.
В четверг, 15 декабря, часть северной части Хмельницкой области временно обесточена. Энергетики будут производить плановые ремонтные работы на высоковольтном оборудовании.
Об этом предупреждают в АО "Хмельницкоблэнерго".
Начать ремонтные работы энергетики планируют в 08:00.
Без электроэнергии будут жители общин:
- Красиловской,
- Староконстантиновской,
- частично Полонской,
- частично Шепетовской,
- частично северной части Хмельницкого (микрорайонов Озерной, Выставки, Заречья).
Целью работ называют обеспечение более надежного распределения электроэнергии потребителям края.
Напомним, в Офисе президента отмечают, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе улучшилась, так что в большинстве регионов восстановят графики плановых отключений света.
Читайте также:
- В Одесской области свет продолжат выключать не по графику: будут аварийные и экстренные отключения
- Беседовал с самыми скептическими энергетиками: Арестович – об угрозе блекаута
- "Пункты несокрушимости" на колесах в случае блекаута будут курсировать по Кременчугу