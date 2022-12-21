Часть Хмельницкой области 21 декабря останется без света: что произошло

Энергетики планируют приступить к ремонтным работам в 08.00.

В среду, 21 декабря, северная часть Хмельницкой области временно обесточена. Энергетики будут производить плановые ремонтные работы на высоковольтном оборудовании.

Об этом предупреждают в "Хмельницкоблэнерго".

"На 21 декабря энергетики планируют проведение ремонтных работ на высоковольтном оборудовании, питающем северные общины области и часть Хмельницкого", — говорится в сообщении.

Начать ремонтные работы энергетики планируют в 08:00.

Без электроэнергии будут жители:

Красиловской,

Староконстантиновской,

частично Полонской,

частично Шепетовской громад,

город Славута,

частично северной части Хмельницкого (микрорайонов Озерной, Выставки, Заречья).

Целью работ называют обеспечение более надежного распределения электроэнергии потребителям области и микрорайонов.

Напомним, в Киевской области сложная ситуация с электроэнергией из-за российской атаки дронов 19 декабря. В области могут восстановить поочередные включения света через несколько суток. По состоянию на 20 декабря без электроэнергии остаются 80% абонентов.

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