Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Часть Хмельницкой области 21 декабря останется без света: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
294
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Часть Хмельницкой области 21 декабря останется без света: что произошло

Энергетики планируют приступить к ремонтным работам в 08.00.

В среду, 21 декабря, северная часть Хмельницкой области временно обесточена. Энергетики будут производить плановые ремонтные работы на высоковольтном оборудовании.

Об этом предупреждают в "Хмельницкоблэнерго".

"На 21 декабря энергетики планируют проведение ремонтных работ на высоковольтном оборудовании, питающем северные общины области и часть Хмельницкого", — говорится в сообщении.

Начать ремонтные работы энергетики планируют в 08:00.

Без электроэнергии будут жители:

  • Красиловской,
  • Староконстантиновской,
  • частично Полонской,
  • частично Шепетовской громад,
  • город Славута,
  • частично северной части Хмельницкого (микрорайонов Озерной, Выставки, Заречья).

Целью работ называют обеспечение более надежного распределения электроэнергии потребителям области и микрорайонов.

Напомним, в Киевской области сложная ситуация с электроэнергией из-за российской атаки дронов 19 декабря. В области могут восстановить поочередные включения света через несколько суток. По состоянию на 20 декабря без электроэнергии остаются 80% абонентов.

Читайте также:

Обучение в любых условиях: украинские учителя находят возможности работать во время блекаута

Обучение в любых условиях: украинские учителя находят возможности работать во время блекаута

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
294
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация