Часть Калуша временно останется без водоснабжения: что произошло

По меньшей мере, несколько часов в жилищах людей будет отсутствовать вода.

В пятницу, 3 февраля, часть Калуша в Прикарпатье оказалась без водоснабжения. Без воды будут временно жители 16 улиц.

Об этом сообщили в КП "Калушская энергетическая Компания".

"Водоснабжение приостановлено из-за проведения аварийных ремонтных работ в камере переключения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе с 11.09 до 14.00 состоится аварийная остановка водоснабжения. Речь идет об улицах:

Высочанка;

Копильная;

Св.Варвары;

Выговского;

Черняховского;

Скрипник;

Калнышевского;

Кривоноса;

Грабовского;

Глинки

Лепкого;

Купчинского;

О.Вишни;

Яблоневая;

Пачовского;

Наклонная.

Напомним, в курортном Яремче также были проблемы с водоснабжением. Из-за дождливой погоды качество воды в реке Жена значительно ухудшилось.

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