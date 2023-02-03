Часть Калуша временно останется без водоснабжения: что произошло

По меньшей мере, несколько часов в жилищах людей будет отсутствовать вода.
В пятницу, 3 февраля, часть Калуша в Прикарпатье оказалась без водоснабжения. Без воды будут временно жители 16 улиц.
Об этом сообщили в КП "Калушская энергетическая Компания".
"Водоснабжение приостановлено из-за проведения аварийных ремонтных работ в камере переключения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе с 11.09 до 14.00 состоится аварийная остановка водоснабжения. Речь идет об улицах:
- Высочанка;
- Копильная;
- Св.Варвары;
- Выговского;
- Черняховского;
- Скрипник;
- Калнышевского;
- Кривоноса;
- Грабовского;
- Глинки
- Лепкого;
- Купчинского;
- О.Вишни;
- Яблоневая;
- Пачовского;
- Наклонная.
Напомним, в курортном Яремче также были проблемы с водоснабжением. Из-за дождливой погоды качество воды в реке Жена значительно ухудшилось.
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