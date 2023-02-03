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Часть Калуша временно останется без водоснабжения: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Часть Калуша временно останется без водоснабжения: что произошло

Фото: pixabay.com

По меньшей мере, несколько часов в жилищах людей будет отсутствовать вода.

В пятницу, 3 февраля, часть Калуша в Прикарпатье оказалась без водоснабжения. Без воды будут временно жители 16 улиц.

Об этом сообщили в КП "Калушская энергетическая Компания".

"Водоснабжение приостановлено из-за проведения аварийных ремонтных работ в камере переключения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе с 11.09 до 14.00 состоится аварийная остановка водоснабжения. Речь идет об улицах:

  • Высочанка;
  • Копильная;
  • Св.Варвары;
  • Выговского;
  • Черняховского;
  • Скрипник;
  • Калнышевского;
  • Кривоноса;
  • Грабовского;
  • Глинки
  • Лепкого;
  • Купчинского;
  • О.Вишни;
  • Яблоневая;
  • Пачовского;
  • Наклонная.

Напомним, в курортном Яремче также были проблемы с водоснабжением. Из-за дождливой погоды качество воды в реке Жена значительно ухудшилось.

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Дата публикации
Просмотры
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