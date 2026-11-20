Часть Киева – без света из-за атаки РФ / © Associated Press

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Сегодня, 20 ноября, из-за массированной российской атаки часть жителей пяти районов Киева осталась без электроснабжения, а в других частях города ввели экстренные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Обесточивание зафиксировано в Печерском, Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах столицы.

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По данным компании, в других районах Киева применены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений энергетического оборудования и перегрузки сетей.

Напомним, ночью россияне в несколько волн атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах столицы.

В результате ночной атаки баллистики, которую россияне нанесли по Киеву, погибли и пострадали люди. Мэр Виталий Кличко сообщил, что около половины пострадавших доставили в больницу.

«Пока известно о трех погибших. По предварительной информации, это работники „Киевводоканала“, — отметил Кличко.

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Также известно о 15 пострадавших, семерых из которых пришлось госпитализировать. Другим пострадавшим помощь оказывается на месте.

Кроме того, в результате обстрела в городе повреждены три моста. В столице ввели временные изменения в работе общественного транспорта из-за вражеской атаки.

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