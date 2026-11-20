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Часть Киева осталась без света — в столице экстренные отключения
Без света частично остались жители Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов.
Сегодня, 20 ноября, из-за массированной российской атаки часть жителей пяти районов Киева осталась без электроснабжения, а в других частях города ввели экстренные отключения.
Об этом сообщает ДТЭК.
Обесточивание зафиксировано в Печерском, Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах столицы.
По данным компании, в других районах Киева применены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений энергетического оборудования и перегрузки сетей.
Напомним, ночью россияне в несколько волн атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах столицы.
В результате ночной атаки баллистики, которую россияне нанесли по Киеву, погибли и пострадали люди. Мэр Виталий Кличко сообщил, что около половины пострадавших доставили в больницу.
«Пока известно о трех погибших. По предварительной информации, это работники „Киевводоканала“, — отметил Кличко.
Также известно о 15 пострадавших, семерых из которых пришлось госпитализировать. Другим пострадавшим помощь оказывается на месте.
Кроме того, в результате обстрела в городе повреждены три моста. В столице ввели временные изменения в работе общественного транспорта из-за вражеской атаки.