Часть крупного областного центра оказалась без света после атаки РФ: детали

Отключение света.

Ночью 11 октября в Одессе частично исчезло электроснабжение из-за ночной российской атаки. Также отключение света фиксируется в Одесском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети .

"В части Одессы и Одесского района исчез свет из-за аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

В части Приморского, Пересыпского, Хаджибейского, Киевского и Одесского районов произошла авария в сети.

В компании отмечают, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, накануне РФ массированно атаковала энергетику Украины. В ряде областей и в Киеве вводились графики отключения света. Было обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Также агрессорка Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК. Из-за атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС. Пол Киева и Киевской области остались без электричества.

