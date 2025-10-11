- Дата публикации
Часть крупного областного центра оказалась без света после атаки РФ: детали
Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
Ночью 11 октября в Одессе частично исчезло электроснабжение из-за ночной российской атаки. Также отключение света фиксируется в Одесском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети .
"В части Одессы и Одесского района исчез свет из-за аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
В части Приморского, Пересыпского, Хаджибейского, Киевского и Одесского районов произошла авария в сети.
В компании отмечают, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, накануне РФ массированно атаковала энергетику Украины. В ряде областей и в Киеве вводились графики отключения света. Было обесточено значительное количество потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.
Также агрессорка Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК. Из-за атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС. Пол Киева и Киевской области остались без электричества.