Часть квартир в Украине подешевела на 30%: как война изменила рынок

Многоэтажка

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Безопасные риски и угроза отключения света существенно изменили приоритеты украинцев при выборе жилья. Покупатели и арендаторы обращают внимание не только на локацию или стоимость квадратного метра, но и на этаж, автономность дома и наличие резервного питания.

Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости Елена Гайдамаха в эфире «Киев24».

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Наибольшую привлекательность для покупателей сейчас имеют монолитно-каркасные дома, в то время как жилье на высших этажах стремительно теряет популярность.

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Квартиры ниже 10 этажа стали основными лидерами рынка.

По словам специалиста по недвижимости, квартиры на последних этажах сейчас продать тяжелее всего, из-за чего продавцы вынуждены снижать цены — их стоимость может быть на 20–30% ниже средней рыночной.

Для каких этажей наибольшая угроза

Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии ТСН.ua рассказывал, что угроза попадания «шахеда» в высотное здание Киева очень велика.

«У нас „свеч“ столько построили в Киеве, что вероятность поражения достаточно высока. Тем более, что их нет на старых советских цифровых картах, по которым собственно и прокладываются маршруты крылатых ракет и дронов. Высотной застройки очень много. Чаще высота полета дронов составляет примерно 50 метров (плюс-минус 10 м). То есть самая большая угроза для квартир между 14 и 18 этажами. Большинство «Шахедов» именно туда попадает. По крайней мере, в километре от моего дома было попадание дрона в многоэтажку, а зона попадания — 15-16 этажа», — рассказывает Валерий Романенко.

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