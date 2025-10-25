Часть Львова третий день без воды: что произошло

Водоснабжение

Во Львове произошла еще одна авария на магистральном водопроводе — на этот раз в районе села Домажир. Из-за повреждения трубопровода при наполнении системы резко упало давление воды, что повлекло за собой перебои в водоснабжении города.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Как сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, причиной инцидента стала новая утечка на другом участке водопровода, расположенном через реку от места. Там, как известно, накануне была ликвидирована предварительная авария.

«Из-за этой ситуации давление в системе пока недостаточно для стабильной подачи воды в город. Аварийные бригады уже выехали на место и приступают к ликвидации повреждения», — отметил Москаленко.

Вместе со специалистами «Львовводоканала» и департамента жилищно-коммунального хозяйства чиновник координирует работы непосредственно на месте происшествия.

Пока идет ремонт, в городе продолжают работать водовозки, которые снабжают жителей технической водой.

В мэрии извинились за временные неудобства и пообещали сообщить больше деталей в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что большая часть Львова оказалась без воды из-за аварии.

Да, отключения коснулись: