Часть многодетных родителей потеряет право на отсрочку от мобилизации

Соответствующая норма заработает, когда закон о мобилизации вступит в силу.

Некоторые родители троих или более детей могут потерять свое право на отсрочку от мобилизации, если они не будут платить алименты более трех месяцев.

Заместитель министра юстиции в исполнительной службе Андрей Гайченко сообщил, что эта норма заработает, когда закон о мобилизации вступит в силу.

"Военная служба — это обязанность, как и родительская ответственность. Плюс действительно есть категория таких родителей, которые хотели бы платить алименты, но не имеют работы. Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм и возможность довольно быстро погасить долги. Главное – дети получат финансовое обеспечение”, — рассказал Гайченко.

Гайченко отметил, что мужчина вернет себе право на отсрочку от мобилизации, если погасит долг.

Он заявил, что в настоящее время в бухгалтериях предприятий, учреждениях, организациях числится 261,5 тысячи постановлений с целью отчисления алиментов из зарплат и пенсий должников.

"Количество документов, согласно которым сумма задолженности совокупно превышает сумму платежей за три месяца, составляет 183 тысяч", — добавил он.

Гайченко отметил, что точной статистики многодетных родителей-должников за период свыше трех месяцев нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине изменяются условия военного учета, который теперь ждет мужчин.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Волыни педагога осудили на 3 года из-за уклонения от мобилизации.

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