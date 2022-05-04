"Часть на грани жизни и смерти": Монастырский о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Ровенской области

"Часть на грани жизни и смерти": Монастырский о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Ровенской области

12 раненых в смертельной аварии в Ровенской области находятся в больнице. Часть из них на грани жизни и смерти. Цифра погибших может увеличиться.

Из 12 травмированных в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области, которые находятся в больнице, часть находится на грани жизни и смерти.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

“Это самое масштабное ДТП за последние несколько лет, безусловно. К сожалению, мы можем отметить цифру погибших – это на данный момент 26. И 12 раненых находятся в больнице. Часть из них на грани жизни и смерти. И мы понимаем, что эта цифра, цифра погибших, может увеличиться”, — отметил он.

Напомним, что ДТП произошло на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области.

Смертельная авария на трассе "Киев-Чоп" – погибли 17 человек

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