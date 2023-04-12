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Часть Николаева осталась без воды: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
219
Время на прочтение
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Часть Николаева осталась без воды: что произошло

Фото: Shutterstock

Произошла авария на водопроводе.

В среду, 12 апреля, часть Николаева осталась без водоснабжения. В городе произошла авария на водопроводе.

Об этом сообщили в пресс-службе "Николаевводоканала".

По предварительным данным, воды нет в домах, расположенных по проспекту Героев Украины от улицы Архитектора Старова до улицы Оберегова.

Коммунальщики отмечают, что аварию на водопроводной сети могут ликвидировать до 20:00. После этого в городе полностью восстановят водоснабжение.

Напомним, на днях Черкассы фактически остались без отопления и горячей воды. Утром на местной ТЭЦ произошла авария.

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Дата публикации
Просмотры
219
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