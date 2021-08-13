Часть новых учебников для 4 классов, которые везли в регионы, повредил ливень

Часть новых учебников для 4 классов, которые везли в регионы, повредил ливень

Учебники обещают заменить.

Часть школьных учебников для учеников 4 классов повредил ливень во время доставки в регионы.

Об этом сообщила пресс-служба Института модернизации содержания образования.

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Инцидент произошел в период с 2 до 5 августа. "Из-за форс-мажорных обстоятельств (ливни со шквальным ветром и градом) залило водой небольшую часть учебников для 4 класса учреждений общего среднего образования", — говорится в сообщении.

Зазнааеться, что учебники перевозили на поддонах под пленкой. Именно поэтому перевозчик своевременно не обнаружил повреждения и направил их в области. Вода повредила незначительное количество учебников, отметили в Институте. Впрочем, сколько именно, не сообщается.

В организации говорят, что все учебники заменят. Для этого представителям областных госадминистраций следует сообщить о количестве поврежденных материалов, обратившись на горячую линию Института модернизации содержания образования по телефону (044) 248-25-21.

К слову, в Минобразования сообщали, что на начало августа доставлено более 4,4 мл учебников — это 90% общего плана доставки. Полностью обеспечены 4 класса НУШ на Волыни и в Ровенской области. Почти 100% обеспечены школы в Винницкой, Донецкой, Луганской, Николаевской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Как сообщалось, в начале учебного года — с сентября — школы начнут образовательный процесс в полноформатном режиме. Дистанционный или смешанный формат возможен, если будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровне. Для работы школ в обычном формате в этих зонах необходимо, чтобы 80% педагогов были вакцинированы от COVID-19.

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