Отключение света

Реклама

Дополнено новыми материалами

В четырех областях Украины 20 марта частично нет электроэнергии из-за российских ударов. В то же время в ряде регионов действуют графики почасовых отключений света, которые вечером затронут потребителей по всей стране.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях временно осталась без электроэнергии.

Реклама

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение для всех абонентов.

С 08:00 и до конца суток во всех регионах Украины действуют ограничения мощности для промышленных потребителей. Кроме того, в ряде областей, а в вечернее время — по всей стране до 22:00, будут действовать почасовые отключения света для всех категорий потребителей. Информацию о графиках и продолжительности отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

«Просим потребителей, по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему», — призвали в Минэнерго.

Напомним, накануне в ДТЭК объяснили, что 19 марта в Украине действовали графики ограничений и аварийные отключения света из-за повреждения сетей передачи, дефицита солнечной генерации в связи с облачностью и из-за планового ремонта энергоблоков АЭС. Энергосистема пока не способна передать необходимые объемы электричества.