Часть областей Украины без света из-за ударов РФ: какая ситуация в энергосистеме

Энергетика / © Associated Press

В четверг, 7 мая, РФ снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов без света временно остались часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме и круглосуточно ликвидируют последствия повреждений, чтобы поскорее вернуть электроснабжение всем абонентам.

В то же время в энергосистеме сообщают, что на сегодняшний день введение графиков отключений не прогнозируется. Украинцы призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах облэнерго.

Также потребителей просят переносить активное использование электроэнергии на дневной период с 10:00 до 17:00. Вечером, с 18:00 до 22:00, рекомендуют бережно пользоваться электроприборами, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Ранее речь шла о том, что из-за новых ударов РФ по критической инфраструктуре украинские города могут оставаться без водоснабжения от нескольких недель до нескольких месяцев. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что наибольшие риски существуют для прифронтовых областей, а также городов с изношенными водоканалами и слабыми резервными системами. По его словам, в случае серьезных повреждений насосных станций или водозаборов восстановление может быть продолжительным из-за сложности замены оборудования. Украинский лидер Владимир Зеленский также предупреждал о возможной угрозе атак РФ на системы водоснабжения Украины.

