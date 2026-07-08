Часть областей Украины осталась без света: что известно

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К утру 8 июля часть потребителей в шести областях Украины остаются без электроснабжения из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. В то же время на Хмельнитчине аварийные отключения вызвала непогода.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

По данным ведомства, из-за боевых действий и повреждений энергетических объектов без света временно остаются потребители в Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Энергетики круглосуточно проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

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Кроме того, в Полтавской области во время выполнения ремонтных работ российский беспилотник атаковал служебный автомобиль энергетиков. В результате удара трое работников получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Отдельно из-за непогоды без электроснабжения остаются 10 населенных пунктов Хмельницкой области. На месте работают ремонтные бригады.

В Минэнерго отметили, что 8 июля применение графиков отключений электроэнергии не прогнозируется. В то же время украинцев призывают по возможности переносить активное потребление электроэнергии на дневной час с 11:00 до 15:00.

Как мы писали, оккупированные районы Херсона и Крыма остались без электроснабжения. Российские оккупационные власти заявили об атаке на энергетическую инфраструктуру и обвинили Украину. Без света, по сообщениям российских источников, оказались Симферополь, Керчь, Феодосия, Джанкой и Евпатория. Причины и масштабы повреждений уточняются.

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