Часть областей Украины сидит без света из-за непогоды и России
Плановые графики отключения света на 12 мая не прогнозируются.
В результате боевых действий часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Об этом сообщили в Минэнерго.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
«Из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Закарпатской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением», — отметили в ведомстве.
Напомним, часть Донбасса осталась без света. Об отключении света также сообщали в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и близлежащих населенных пунктах. В некоторых районах электроэнергия появлялась на короткое время, после чего снова исчезала. Кое-где возникли проблемы с водоснабжением.