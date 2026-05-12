Часть областей Украины сидит без света из-за непогоды и России

Плановые графики отключения света на 12 мая не прогнозируются.

Россия в очередной раз атаковала энергетику ряда регионов Украины

Россия в очередной раз атаковала энергетику ряда регионов Украины / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В результате боевых действий часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

«Из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Закарпатской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением», — отметили в ведомстве.

Напомним, часть Донбасса осталась без света. Об отключении света также сообщали в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и близлежащих населенных пунктах. В некоторых районах электроэнергия появлялась на короткое время, после чего снова исчезала. Кое-где возникли проблемы с водоснабжением.

