Представитель ОК «Запад» назвал, что стоит за скандалами вокруг ТЦК / © ТСН

Реклама

Представитель Оперативного командующих «Запад» Олег Домбровский прокомментировал, имеют ли украинцы доверие к ТЦК и как на это влияет российская дезинформация.

Об этом военный сказал в комментарии Новости.LIVE.

«Доверие общества к Вооруженным силам Украины мы заслужили только потому, что сейчас Украина находится в пределах своей стабильности. Линия фронта стоит, враг ощутимо получает отпор. Именно благодаря ВСУ такие комментаторы, которые считают, что ТЦК не выполняют свои задачи или не такие — пусть посмотрят на себя, где они сейчас находятся», — сказал Добровский.

Реклама

Он подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны. А война — «это не игрушки, а потери».

«И человеческий ресурс нужно пополнять Силам обороны», — сказал военный.

По словам Домбровского, часть граждан лишилась моральных ориентиров, потребляя российскую дезинформацию. Именно это, по его мнению, и ведет к «позорным случаям» во время мобилизационных мер, возникающих в общественном взаимодействии с ТЦК.

Ранее сообщалось, что во Львове гражданский во время мобилизационных мероприятий зарезал ножом военного ТЦК, которым оказался ветеран АТО и полномасштабной войны, уволен в тыл по состоянию здоровья.