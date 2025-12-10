- Дата публикации
Украина
800
1 мин
Часть общества забыла пределы нормальности — военный о доверии к ТЦК
Представитель ОК «Запад» подверг жесткой критике негативное отношение к ТЦК в обществе и назвал виновных.
Представитель Оперативного командующих «Запад» Олег Домбровский прокомментировал, имеют ли украинцы доверие к ТЦК и как на это влияет российская дезинформация.
Об этом военный сказал в комментарии Новости.LIVE.
«Доверие общества к Вооруженным силам Украины мы заслужили только потому, что сейчас Украина находится в пределах своей стабильности. Линия фронта стоит, враг ощутимо получает отпор. Именно благодаря ВСУ такие комментаторы, которые считают, что ТЦК не выполняют свои задачи или не такие — пусть посмотрят на себя, где они сейчас находятся», — сказал Добровский.
Он подчеркнул, что Украина находится в состоянии войны. А война — «это не игрушки, а потери».
«И человеческий ресурс нужно пополнять Силам обороны», — сказал военный.
По словам Домбровского, часть граждан лишилась моральных ориентиров, потребляя российскую дезинформацию. Именно это, по его мнению, и ведет к «позорным случаям» во время мобилизационных мер, возникающих в общественном взаимодействии с ТЦК.
Ранее сообщалось, что во Львове гражданский во время мобилизационных мероприятий зарезал ножом военного ТЦК, которым оказался ветеран АТО и полномасштабной войны, уволен в тыл по состоянию здоровья.