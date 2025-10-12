Часть Одесской области без света и воды: что произошло

Блэкаут / © Reuters

В ночь на воскресенье, 12 октября, российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Утром стало известно, что часть Белгород-Днестровского города и района осталась без электро- и водоснабжения.

Об этом сообщил Белгород-Днестровский городской совет.

Поскольку работа насосных станций зависит от электроснабжения, во многих домах также исчезла вода.

В ДТЭК заверили, что специалисты уже работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жильцов.

Водоснабжение обещают возобновить сегодня в 12:30.

Около 3 часов ночи в ПС Украины сообщали о движении враждебных БпЛА типа «Шахед» из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесщины.

Напомним, утром 12 октября вся Донецкая область также осталась без света в результате целенаправленного российского удара по энергетической инфраструктуре. Специалисты уже приступили к ремонтным работам, однако точные сроки восстановления пока неизвестны. Для поддержки жителей в области работают «Пункты несокрушимости».