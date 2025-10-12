- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
Часть Одесской области без света и воды: что произошло
В результате ночной атаки дронов-камикадзе на Одесскую область в Белгород-Днестровском районе произошло отключение света.
В ночь на воскресенье, 12 октября, российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Утром стало известно, что часть Белгород-Днестровского города и района осталась без электро- и водоснабжения.
Об этом сообщил Белгород-Днестровский городской совет.
Поскольку работа насосных станций зависит от электроснабжения, во многих домах также исчезла вода.
В ДТЭК заверили, что специалисты уже работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жильцов.
Водоснабжение обещают возобновить сегодня в 12:30.
Около 3 часов ночи в ПС Украины сообщали о движении враждебных БпЛА типа «Шахед» из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесщины.
Напомним, утром 12 октября вся Донецкая область также осталась без света в результате целенаправленного российского удара по энергетической инфраструктуре. Специалисты уже приступили к ремонтным работам, однако точные сроки восстановления пока неизвестны. Для поддержки жителей в области работают «Пункты несокрушимости».