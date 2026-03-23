- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 205
- Время на прочтение
- 1 мин
Часть Одессы осталась без света из-за атаки РФ: какие районы обесточены
Часть Одесской области и Одессы осталась без электроснабжения.
В результате очередной атаки РФ в понедельник, 23 марта, зафиксировали обесточивание в Одесском районе области и областном центре.
Об этом сообщили в ДТЭК.
По предварительным данным, из-за повреждений объектов инфраструктуры без света осталась часть жителей Одесского района. В частности, электроэнергия отсутствует в Пересыпском районе Одессы. Работники ДТЭК готовы приступить к восстановительным работам для возврата питания потребителям.
«Энергетики начнут восстановительные работы сразу после завершения воздушной тревоги», — отметили в ДТЭК.
Напомним, по команде «Укрэнерго» столица и Киевщина переходят на экстренные отключения света. В отдельных областях Украины ввели аварийные отключения из-за дефицита в энергосистеме, вызванного российскими обстрелами.