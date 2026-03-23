ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
205
Время на прочтение
1 мин

Часть Одессы осталась без света из-за атаки РФ: какие районы обесточены

Часть Одесской области и Одессы осталась без электроснабжения.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

В результате очередной атаки РФ в понедельник, 23 марта, зафиксировали обесточивание в Одесском районе области и областном центре.

Об этом сообщили в ДТЭК.

По предварительным данным, из-за повреждений объектов инфраструктуры без света осталась часть жителей Одесского района. В частности, электроэнергия отсутствует в Пересыпском районе Одессы. Работники ДТЭК готовы приступить к восстановительным работам для возврата питания потребителям.

«Энергетики начнут восстановительные работы сразу после завершения воздушной тревоги», — отметили в ДТЭК.

Напомним, по команде «Укрэнерго» столица и Киевщина переходят на экстренные отключения света. В отдельных областях Украины ввели аварийные отключения из-за дефицита в энергосистеме, вызванного российскими обстрелами.

Дата публикации
Количество просмотров
205
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie