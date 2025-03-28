Часть ограниченно пригодных до сих пор не прошли повторную ВВК: что им грозит и когда начнут наказывать

ВВК для ограниченно пригодных / © ТСН.ua

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Военнообязанные украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня 2025 года. Если они проигнорируют это требование, они будут объявлены в розыск.

Об этом сообщает «Житомир.info» со ссылкой на Житомирский областной ТЦК.

В ТЦК напомнили, что 12 февраля 2025 года президент подписал закон, обязывающий военнообязанных, признанных ограниченно годными или непригодными в мирное время, пройти повторную ВВК.

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Отмечается, что направление на ВВК можно получить не только путем личного прибытия в ТЦК, но и через электронный кабинет.

«Если военнообязанный зарегистрированный в приложении „Резерв+“, он может сформировать запрос на получение направления. В этот день начальник РТЦК подписывает направление электронным ключом, и таким образом в телефоне будет направление для прохождения ВВК», — рассказывает начальник отдела военного учета и бронирования Житомирского областного ТЦК Виктор Полторакин.

По его словам, если ограниченно годный военнообязанный не пройдет повторно ВВК, то за это ему грозит штраф. Кроме того, с 6 июня 2025 года такие уклонисты будут автоматически переданы в розыск, как нарушители правил военного учета.

«Ответственность за такое нарушение — это уплата штрафа в размере 17 тыс. грн», — сказал Виктор Полторакин. Поэтому в Житомирском областном ТЦК и СП призывают не откладывать, а пройти ВВК, чтобы не получить штраф.

«Если человек имеет статус инвалидности, то освобождается от прохождения повторного медицинского осмотра. Я хочу отметить, что не нужно затягивать с решением вопроса, потому что пропускная способность военно-врачебной комиссии около 50 человек в день. Если люди будут думать, что они успеют пройти в последние дни или недели, то может быть такое, что не успеют, и вина будет на военнообязанном», — предупредил Полторакин.

Раньше мы писали, скольким уклонистам в Украине заблокировали счета.

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