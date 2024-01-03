Часть освобожденных из плена украинцев считалась пропавшими без вести — Зеленский

Президент поблагодарил каждого воина на передовой, кто берет оккупантов в плен и пополняет наш обменный фонд.

Хорошей новостью за долгое время назвал президент Украины Владимир Зеленский освобождение из российского плена более 200 украинцев – как военных, так и гражданских.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в среду, 3 января.

“Помним обо всех украинцах, которые в российской неволе. Долгая была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам. Мы используем каждую возможность, пробуем все варианты посредничества. На каждой международной встрече, которая может быть помощью, мы поднимаем тему возвращения наших пленных. И будем и дальше работать, чтобы вернуть наших… Всех наших”, — заверил Владимир Зеленский.

По его словам, домой вернули и воинов Вооруженных сил, и воинов Национальной гвардии, пограничников, воинов ВМС. Большинство из освобожденных из плена солдаты и сержанты, но есть и офицеры.

“Действительно хороший день для Украины. Часть наших воинов — защитники Мариуполя и "Азовстали". О части из освобожденных сейчас даже в начале не было сведений, что они в плену. И считалось, что они пропали без вести. Очень важно – сохранять надежду”, — отметил украинский лидер.

Президент поблагодарил всю команду, которая работает, чтобы такие обмены продолжались. "Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко", — перечислил Зеленский.

"И, конечно, я благодарю каждого нашего воина на передовой, кто берет оккупантов в плен и пополняет наш обменный фонд. Чем больше россиян берем в плен, тем результативнее будут переговоры по обменам”, — подчеркнул он.