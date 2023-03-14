Часть паспортов в Украине сочли недействительными: в миграционной службе дали разъяснение

Паспорта с различной транслитерацией остаются в силе до истечения срока действия или к обращению лица о получении или обмене документов.

Об этом сообщают на сайте Государственной миграционной службы.

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"На сегодняшний день паспорта, в которых разная транслитерация написания фамилии или имени, действуют до окончания срока их действия. Такие документы будут признаваться недействительными или изменяться только по личному обращению лица за получением или обменом паспорта", — сказано в сообщении.

По просьбе лица при подаче заявления для оформления паспортов, транслитерация может быть изменена и выполнена в соответствии с написанием ранее выданных на его имя паспортных документов или документов, выданных компетентными органами иностранного государства.

При каждом оформлении паспортов человек своей подписью подтверждает правильность написания своих персональных данных, в том числе и написание транслитерации.

Напомним, проверить состояние действительности документов можно на сайте Государственной миграционной службы по ссылке.

Напомним, ранее в Государственной миграционной службе Украины (ГТСУ) сообщали, что загранпаспорта, выданные в Украине, признали недействительными из-за ошибок в транслитерации с ID-картой.

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