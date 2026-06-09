Часть пенсионеров может получать дополнительно по тысяче ежемесячно: как это сделать

Пенсия

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В Украине обновлены правила социальной поддержки многодетных семей. Пенсионеры имеют право на ежемесячную пожизненную прибавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Сумма ежемесячной доплаты составляет около 908–1038 гривен. Кроме того, многодетные матери этой категории имеют право на досрочный уход на пенсию, сообщает ПФУ.

Кто имеет право на выплату за многодетность

Право на финансовую поддержку имеют граждане, воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до достижения ими шестилетнего возраста. При этом государство учитывает как родных, так и усыновленных детей. Обязательным техническим условием получения доплаты является наличие необходимого страхового стажа, что позволил назначить лицу основную пенсию.

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В Пенсионном фонде отдельно подчеркивают, что право на выплату имеют не только женщины. Если многодетная мать по каким-либо причинам не воспользовалась соответствующей льготой или не оформляла эту надбавку, право на ее получение переходит к отцу. Главное, чтобы он смог документально подтвердить факт воспитания пяти или более детей до шестилетнего возраста. Кроме того, многодетные матери этой категории имеют законную возможность воспользоваться правом досрочного выхода на заслуженный отдых.

О каких выплатах идет речь

Размер ежемесячной надбавки за особые заслуги перед Украиной составляет от 35 до 40% от минимального прожиточного уровня 2595 гривен. Эта сумма выплачивается вместе с базовой пенсией и носит пожизненный характер.

Для назначения этой надбавки пенсионеру необходимо самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Поскольку информация о воспитании детей и составе семьи содержится в государственных цифровых реестрах не в полном объеме, автоматически выплату назначить не могут, поясняет издание «На пенсии».

Какие документы нужно, чтобы оформить доплату

Для успешного оформления надбавки в ПФУ необходимо предоставить следующий пакет документов:

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Паспорт гражданина Украины. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН). Свидетельства о рождении всех детей. Официальные документы, подтверждающие факт воспитания детей до шестилетнего возраста (справки с места жительства, акты обследования и т.п.). Документы, подтверждающие имеющийся страховой стаж водителя.

Сумма в 908-1038 гривен станет весомым ежемесячным приложением к основному пенсионному обеспечению. Поскольку выплата не начисляется автоматически, многодетным родителям следует заблаговременно собрать необходимые свидетельства и справки и обратиться в ПФУ для защиты своего законного права на дополнительную помощь.

Напомним, из-за одной распространенной ошибки ПФУ массово отказывает украинцам в выплатах. Об этой пенсионной ловушке читайте здесь.

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