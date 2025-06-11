Часть работников спецслужб хотять перевести в ВСУ: новый законопроект

В ВСУ могут перевести часть работников ГУР и других спецслужб / © ТСН.ua

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о переводе части работников спецслужб в ВСУ. Речь идет о работниках Службы безопасности, Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий документ №13346 появился на сайте парламента 4 июня.

Название документа — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно уточнения правового регулирования отдельных вопросов прохождения военной службы во время военного положения.

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Согласно информации в пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает перевод части работников СБУ, СВР и ГУР для дальнейшего прохождения военной службы в ВСУ, с последующей переподготовкой.

Отмечается, что такие переводы должны были состояться еще весной 2024 года — в связи с принятием нового в то время закона о мобилизации. Этот закон, кроме мобилизационных вопросов, также создал возможность для СБУ и разведывательных органов (СВР, ГУР и разведка Госпогранслужбы) перевести часть своих военнослужащих в ВСУ и другие военные формирования.

Однако в законодательстве был пробел — не было механизмов изменения вида военной службы после перевода военнослужащих в ВСУ. Этот пробел заблокировал реализацию переводов. Например, военные, которые служили в СБУ по контракту, отказывались подписывать контракт с Минобороны при переводе в ВСУ.

Именно эту ситуацию и должен исправить законопроект № 13346. Документ предусматривает, что военнослужащие СБУ, СВР и ГУР, которые проходили кадровую военную службу или службу по контракту, а при переводе в ВСУ отказались заключить контракт, дальше будут служить в Вооруженных силах в качестве мобилизованных (будут считаться проходящими военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период).

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К слову, 6 июня Рада одобрила законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет заключать контракт на службу в Силах обороны Украины.

Кроме того, Минобороны Украины планирует ввести в приложении «Резерв+» смарт-контракты на военную службу. Вступить в ряды ВСУ можно будет, подписав контракт прямо в смартфоне.