Часть регионов осталась без света: энергетики обратились к украинцам

Отключение света. / © pixabay.com

Реклама

В пятницу, 22 мая, в ряде областей Украины произошло отключение света. В одних регионах — из-за боевых действий и обстрелов, в других — из-за непогоды.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Реклама

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 30 населенных пунктов в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Во всех населенных пунктах, где возникли проблемы с электроснабжением, уже работают ремонтные бригады над восстановлением.

«Применение ограничений сегодня не прогнозируется», — подчеркнули в министерстве и одновременно обратились к украинцам.

Украинцев просят перенести энергопотребление на дневное время: с 10.00 до 16.00. В вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

Реклама

Напомним, экспредседатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий встревожил заявлением об отключении света летом. По его словам, могут снова ввести ограничения из-за погодного фактора. Продолжительная аномальная температура может стать непосильным бременем для сети.

Новости партнеров