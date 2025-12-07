ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Часть регионов Украины осталась без света после ночных атак РФ: подробности

Энергетики работают над восстановлением света после ночной атаки

Отключение света

Отключение света / © ТСН

В результате ночных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре на Полтавщине и Черниговщине некоторые украинские регионы остались без электроснабжения. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить свет как можно скорее.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в Telegram.

По состоянию на утро 7 декабря враг атаковал объекты энергетики в городе Кременчуг и других частях Полтавской и Черниговской областей. Вследствие этого в ряде населенных пунктов произошел временный перерыв электроснабжения.

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений для населения, а также ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса. Время и объем ограничений могут корректироваться в зависимости от оперативной ситуации и работы энергетиков.

Актуальную информацию по отключениям можно узнать на официальном портале Министерства энергетики.

Напомним, ранее мы писали о том, что ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на воскресенье, 7 декабря, для столицы и всех регионов Украины.

