Часть регионов Украины осталась без света после ночных атак РФ: подробности

В результате ночных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре на Полтавщине и Черниговщине некоторые украинские регионы остались без электроснабжения. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить свет как можно скорее.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины в Telegram.

По состоянию на утро 7 декабря враг атаковал объекты энергетики в городе Кременчуг и других частях Полтавской и Черниговской областей. Вследствие этого в ряде населенных пунктов произошел временный перерыв электроснабжения.

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений для населения, а также ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса. Время и объем ограничений могут корректироваться в зависимости от оперативной ситуации и работы энергетиков.

Актуальную информацию по отключениям можно узнать на официальном портале Министерства энергетики.

