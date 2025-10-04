Часть Ровно осталась без света: что известно

Отключение света. / © УНИАН

В субботу, 4 октября, в Ровно часть абонентов осталась без электроснабжения. Причиной называют по техническим причинам.

Об этом сообщил руководитель Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

"Энергетики работают над решением этой проблемы. Нахожусь с ними на связи. По предварительным прогнозам, свет в доме ровенчан удастся вернуть через несколько часов", - сообщил чиновник.

В свою очередь, и.о. городского головы Ровно Виктор Шакирзян добавил, что произошла аварийная ситуация на электросетях. Временно в городе приостановлено движение троллейбусов по нескольким маршрутам: №1, 2, 3, 7, 10, 11 и 12.

"Такие ограничения вынуждены и связаны с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на энергетической инфраструктуре города, что обеспечивает электроснабжение для функционирования троллейбусной сети", - заявил мэр Ровно.

Напомним, этой ночью РФ ударила по нескольким объектам электроснабжения в Черниговской области. В частности, в самом областном центре. В регионе повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения света затронули около 50 тысяч потребителей. Также действуют графики отключения электроэнергии.

