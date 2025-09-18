Часть школьных обедов отправляется в мусор: в чем причина

Школьная столовая. Иллюстративное изображение / © УНИАН

После жалоб жителей Николаева на неудовлетворительное качество бесплатных обедов в учебных заведениях города, руководитель местного коммунально-производственного предприятия по организации питания Петр Вашняк признал, что меню в школьных столовых специфическое и не всем детям по вкусу. Поэтому часть продуктов приходится выбрасывать в мусор.

Об этом он сказал в комментарии местному изданию «Николаевские вести».

Обсуждение темы качества питания школьников началось после того, как местная жительница Анна Шевченко опубликовала фото из школьной столовой, пожаловавшись на недостаточные размеры порций, грязную посуду и холодную еду.

Директор коммунально-производственного предприятия по организации питания Петр Вашняк в ответ заверил, что порции соответствуют нормам, а часть блюда на фото было просто не видно, потому что куриный нагетс лежал поверх картофеля.

Порция обеда в одном из учебных заведений Миолаева / © из соцсетей

При этом он признал, что часть замечаний родителей справедлива: меню действительно специфическое, не всем детям по вкусу.

«Меню сложное, не все дети его воспринимают и не все едят… В некоторых школах, в младших классах, учительница заводит детей в столовую, объясняет, что это полезно и вкусно — тогда они пробуют. А старшеклассники заходят, посмотрят и могут даже не попробовать, просто садятся за стол, потом разворачиваются и уходят», — отметил Петр Вашняк.

Он уточнил, что меню утверждено Министерством здравоохранения по рецептуре Евгения Клопотенко, и они должны его придерживаться. Из-за того, что дети отказываются есть — значительную часть продуктов выбрасывают.

«Работники столовых собирают [остатки еды] в мусор. Сердце, конечно, болит, что большое количество продуктов не съедается. Это очень расстраивает», — добавил он.

Напомним, в Украине планируют значительно расширить программу бесплатного горячего питания для школьников.