- Украина
- 120
- 1 мин
Часть Славутича осталась без электроснабжения - какая причина
Электроснабжение в Славутиче временно отсутствует из-за аварии на оборудовании.
Часть Славутича временно осталась без электричества из-за сбоя в работе «Черниговоблэнерго».
Об этом сообщили в Славутичском городском совете в Telegram
Сообщается, что энергетики работают, просьба немного подождать — Славутичский городской совет.
Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрэнерго» анонсировало ограничения электроснабжения в большинстве областей Украины на завтра, 16 декабря.