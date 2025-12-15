ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Часть Славутича осталась без электроснабжения - какая причина

Электроснабжение в Славутиче временно отсутствует из-за аварии на оборудовании.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Отключение света

Отключение света

Часть Славутича временно осталась без электричества из-за сбоя в работе «Черниговоблэнерго».

Об этом сообщили в Славутичском городском совете в Telegram

Сообщается, что энергетики работают, просьба немного подождать — Славутичский городской совет.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрэнерго» анонсировало ограничения электроснабжения в большинстве областей Украины на завтра, 16 декабря.

Дата публикации
Количество просмотров
120
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie