Часть страны накроют дожди: синоптики обновили прогноз погоды на 20 мая

Сегодня, 20 мая, в Украине будет преобладать переменная облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В то же время, в большинстве западных областей и в северо-восточной части местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура днем будет составлять +21...26°С. В Карпатах и Крымских горах прогнозируют +15...20°С.

В Киевской области также переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура по области днем будет в пределах +21...26°С. А в Киеве – около +25°С.

Ранее синоптик сообщила, каким будет лето. Больше об этом читайте в новости.

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