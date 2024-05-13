Часть украинских областей "покраснела" из-за угрозы баллистики

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.
В ночь на 13 мая 2024 года в ряде восточных и северных областей Украины объявили воздушную тревогу.
Мониторинговые каналы сообщили об угрозе использования врагом баллистики.
Позже Воздушные Силы ВСУ подтвердили эту информацию.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", — говорится в сообщении.
Также мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Покровском районе Донецкой области.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью и жизнью ваших родных.
Напомним, что Россия наступает в Харьковской области: стало известно, какая сейчас ситуация на фронте.
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