Часть украинских областей "покраснела" из-за угрозы баллистики

В ночь на 13 мая 2024 года в ряде восточных и северных областей Украины объявили воздушную тревогу.

Мониторинговые каналы сообщили об угрозе использования врагом баллистики.

Позже Воздушные Силы ВСУ подтвердили эту информацию.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!", — говорится в сообщении.

Также мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Покровском районе Донецкой области.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью и жизнью ваших родных.

Напомним, что Россия наступает в Харьковской области: стало известно, какая сейчас ситуация на фронте.

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