Часть украинских студентов переведут на бюджет: Зеленский рассказал, кого именно

Детали по этому решению должно обнародовать Министерство образования и науки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 21 октября о переводе части студентов из контрактной формы обучения в университетах и колледжах на бюджетную.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Сегодня правительство приняло важное решение, которое касается десятков тысяч украинских студентов. Тех, чей дом на временно оккупированной территории или в районах рядом с фронтом, а также детей погибших защитников и защитниц Украины, членов семей участников боевых действий. Все они будут переведены из контрактной формы обучения на бюджетную в наших университетах и колледжах", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что детали по этому решению должно обнародовать Министерство образования и науки Украины.

Изменения для студентов во время войны

В июле министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что государство погасит задолженности для студентов-контрактников с оккупированных территорий и зоны боевых действий. Он информировал и об освобождении от оплаты студентов, которые находились в оккупации или блокировании ранее, и не могут выплатить долг за обучение.

В Минреинтеграции сообщили 12 октября о принятии правительством постановления о переводе на бюджетную форму обучения студентов, пострадавших от войны. Речь идет о категориях, которые выше назвал Зеленский.

Заметим, накануне советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о невозможности выезда из Украины студентов, дальнобойщиков и моряков. Все из-за перспективы домобилизации для защиты существования государства.

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