Украина
952
1 мин

Часть украинской области оказалась без газа из-за ночной атаки РФ

Из-за атаки на Полтавщину без газа остались 6450 потребителей.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Газ

Газ / © Pixabay

Дополнено новыми материалами

Российские войска во время атаки на Полтавскую область в ночь на 16 октября повредили энергетическую инфраструктуру. Без газоснабжения остались потребители в шести населенных пунктах.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Ночью российская армия нанесла комбинированный ракетный удар по территории Полтавщины. Под удары попала энергетическая инфраструктура. Из-за падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности.

Обошлось без пострадавших. В то же время без газоснабжения оказались 6450 потребителей в шести населенных пунктах.

Над ликвидацией последствий атаки работают все профильные службы.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 16 октября атаковали разные регионы Украины ракетами и беспилотниками. В частности, под вражескую атаку попала энергетическая инфраструктура ДТЭК «Нафтогаз» в Полтавской области. Из-за этого в регионе была остановлена работа объектов газодобычи.

