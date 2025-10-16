- Дата публикации
Часть украинской области оказалась без газа из-за ночной атаки РФ
Из-за атаки на Полтавщину без газа остались 6450 потребителей.
Российские войска во время атаки на Полтавскую область в ночь на 16 октября повредили энергетическую инфраструктуру. Без газоснабжения остались потребители в шести населенных пунктах.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
Ночью российская армия нанесла комбинированный ракетный удар по территории Полтавщины. Под удары попала энергетическая инфраструктура. Из-за падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности.
Обошлось без пострадавших. В то же время без газоснабжения оказались 6450 потребителей в шести населенных пунктах.
Над ликвидацией последствий атаки работают все профильные службы.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 16 октября атаковали разные регионы Украины ракетами и беспилотниками. В частности, под вражескую атаку попала энергетическая инфраструктура ДТЭК «Нафтогаз» в Полтавской области. Из-за этого в регионе была остановлена работа объектов газодобычи.