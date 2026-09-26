Часть украинцев могут получить дополнительные 20% к пенсии: кому дадут деньги

Доплаты

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Для людей, проживающих, работающих или обучающихся в населенных пунктах со статусом горных, закон предусматривает повышение государственных выплат на 20%. Пенсионерам для назначения такой доплаты следует подтвердить соответствующий статус и факт проживания, работы или обучения в горном населенном пункте.

Об этом сообщает издание «На пенсии».

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Право на повышение пенсии предусмотрено Законом Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине». Статья 6 этого закона устанавливает, что размер государственных пенсий, стипендий и предусмотренных законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, имеющим статус работающего, проживающего или обучающегося в населенном пункте со статусом горного, увеличивается на 20%.

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Список населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, утвержден постановлением Кабинета Министров №647 от 11 августа 1995 года. Действующая редакция списка датирована 27 февраля 2024 года. Для пенсионера важно не просто получить регистрацию в таком населенном пункте. Повышение устанавливается на основании документов о предоставлении соответствующего статуса и документов, подтверждающих проживание, работу или обучение в горном населенном пункте.

Какие условия нужно выполнить

Юристка Светлана Антонецкая обращает внимание на правила, действующие в 2026 году в соответствии с постановлением Кабмина №225. В частности, для человека, впервые обращающегося за назначением пенсии или государственной помощи, доплата устанавливается, если на дату обращения она фактически проживает в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд или работает там.

Доплату могут прекратить, если человек фактически не проживает или не работает в горном населенном пункте более шести месяцев подряд, получает пенсию или государственную помощь в другом населенном пункте или платит ЕСВ в другом населенном пункте с учетом установленных исключений. Отдельно предусмотрены правила пребывания за границей: выплату могут прекратить, если человек находился за пределами Украины более 60 календарных дней подряд, за исключением документально подтвержденных уважительных причин.

Для тех, кто уже получает доплату, предусмотрены проверки фактического местожительства.

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«Если вы подали все подтверждающие документы, а доплаты вам нет, возможно вы нарушили условия, предусмотренные постановлением, которое усиливает контроль за фактическим проживанием», — объясняет Светлана Антонецкая.

Если выплату прекратили из-за пребывания за границей, ее можно возобновить после личного обращения в территориальный орган ПФУ, ЦНАП или уполномоченное должностное лицо местного совета. При наличии документально подтвержденных уважительных причин пребывания за границей свыше 60 дней, доплату могут возобновить с месяца ее прекращения.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

Напомним, некоторым пенсионерам выплаты по инвалидности назначаются в размере 100% от стандартной пенсии по возрасту. На такие начисления имеют право неработающие лица с II или III группой инвалидности, которые наработали необходимое количество лет страхового стажа, напоминает Пенсионный фонд Украины. По общему правилу пенсия по инвалидности для ІІ группы составляет 90% пенсии по возрасту, а для ІІІ группы — 50%. В то же время, закон предусматривает случаи, когда выплату могут назначить в полном размере.

Ранее в ПФУ обратились к пенсионерам с предупреждением: чтобы продолжить получать свои деньги с 1 января следующего года две категории пенсионеров обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию.

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