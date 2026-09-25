Часть украинцев могут получить жилье бесплатно, но есть условия: кому оно достанется

В Украине определенная категория граждан может получить жилье бесплатно / © pexels.com

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В Украине запущена экспериментальная правительственная программа «Домики в селе», которая позволяет отдельным категориям граждан бесплатно получить жилье в пользование.

Такая помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые покинули зоны активных боевых действий или оккупированные территории и в настоящее время ищут убежище. Об этом сообщает «Юридический советник для ВПЛ».

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Что необходимо для бесплатного получения жилья: перечень условий

Экспериментальная программа регулируется постановлением Кабинета Министров от 10 июня 2026 года № 751. Переселенцам с территорий активных боевых действий и временно оккупированных населенных пунктов может быть предоставлен в бесплатное пользование дом в сельской местности. Однакополучить жилье ВПЛ могут при условии, что они:

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не имели собственного жилья на подконтрольной Украине территории или в зонах, где не ведутся боевые действия;

имели уничтоженную/поврежденную недвижимость, непригодную для проживания;

не получали компенсацию за разрушенную квартиру или дом;

в течение шести месяцев до подачи заявления не приобретали земельный участок стоимостью более 100 000 грн;

не получали жилищный ваучер на сумму до двух миллионов гривен;

в течение аналогичного периода не приобретали транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет.

Исключениями являются:

мопеды, прицепы; мотоциклы стоимостью до 33 735 грн в 2026 году;

самостоятельно собранные;

приобретенные лицом с инвалидностью I и II группы;

полученные бесплатно / приобретенные на льготных условиях через органы социальной защиты населения или благотворительные организации;

похищенные или физически уничтоженные;

транспортные средства, приобретённые родителями — воспитателями детских домов семейного типа, многодетными семьями и семьями с детьми с инвалидностью, семьями с лицами с инвалидностью I и II группы, достигшими 80-летнего возраста.

Кроме того, после переезда необходимо в течение трёх месяцев устроиться на работу или подтвердить другой вид официальной занятости. В частности, можно открыть собственное дело, пройти военную или альтернативную службу, поступить на обучение или получить статус безработного.

Кто рискует лишиться предоставленного жилья

Специалисты поясняют, что если трудоспособный переселенец или члены его семьи в течение трёх месяцев не найдут работу и не встанут на учёт в центре занятости, их лишат права бесплатно проживать в сельском доме без предоставления другого жилья. При этом наличие официального трудоустройства или статуса индивидуального предпринимателя непосредственно на момент подачи заявления не требуется, поскольку трехмесячный срок предоставляется именно для решения этого вопроса.

Гарантированная возможность бесплатно пользоваться жильем сохраняется за теми ВПЛ, кто уже работает (в том числе удаленно в зарубежных компаниях), осуществляет самостоятельную профессиональную деятельность или проходит военную службу.

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Кроме того, статус работающих сохраняется за теми, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью, лицом с первой группой инвалидности или пожилым человеком, который, согласно медицинскому заключению, нуждается в постоянном уходе. В целом перечень льготных исключений довольно обширен.

Льготы для украинцев в 2026 году — последние новости

Пенсионерам в Украине доступны возрастные доплаты к пенсии, льготный проезд в общественном транспорте и пригородных поездах, а также другие виды помощи, о которых многие не знают. Узнать о наличии местных соглашений о льготах можно в органах самоуправления по месту жительства.

Стоит отметить, что семьи украинских военнослужащих имеют право на ряд социальных гарантий, в частности льготы для детей во время обучения, медицинское обслуживание в военно-медицинских учреждениях и 75-процентную скидку на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий. Конкретный объем прав зависит от статуса военнослужащего и члена его семьи, поэтому для оформления льгот следует обращаться в соответствующие органы и заранее уточнять необходимые документы.

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