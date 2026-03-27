Часть украинцев может потерять пенсии после 1 апреля: что нужно сделать: что нужно сделать

Пенсии в Украине

Украинские граждане, которые находятся на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехали с ВОТ на подконтрольную Украине территорию или за границу, после 1 апреля этого года могут потерять пенсионные выплаты. Чтобы этого не произошло, нужно сообщить Пенсионный фонд Украины о факте неполучения ими пенсии от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации.

Об этом напомнила председатель правления ОО «Украинский центр защиты прав человека» Людмила Денисова.

Прекращение выплат в случае не подачи такого уведомления после 1 апреля 2026 года предусмотрено постановлением Кабмина от 3 февраля 2026 года № 126.

Необходимость сообщать о неполучении выплат от РФ определена пунктом 144 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Сообщить о факте неполучения пенсии от РФ можно разными способами.

Сообщение онлайн

Для этого нужно войти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В разделе «Дистанционное информирование» нужно поставить отметку возле соответствующей строки «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации».

Видеоконференцсвязь

Можно выйти на видеоконференцсвязь с работником Главного управления Пенсионного фонда Украины. Ответ на вопрос о получении/неполучении выплат от РФ фиксируется в решении об установлении/не установлении личности по результату видеоидентификации.

Почтовое отправление

Для сообщения можно отправить почтовое отправление или почтовое отправление с объявленной ценностью.

Лицо, временно находящееся за границей, может направить в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины, где оно состоит на учете как получатель выплат:

уведомление о получении / неполучении выплат от РФ (в произвольной форме) вместе с удостоверением о пребывании в живых

или

указать необходимую информацию в заявлении о назначении, возобновлении и продолжении выплаты пенсии и отправить его вместе с удостоверением о пребывании в живых и дополнительными документами.

Личная подача заявления

Граждане Украины могут обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с заявлением о назначении, перерасчете, возобновлении, продлении пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания).

Напомним, с 1 апреля начнется традиционный перерасчет выплат для пенсионеров, которые продолжают работать. Эта процедура обычно происходит автоматически, но имеет немало подводных камней.