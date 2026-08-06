Часть украинцев сможет получить бесплатное жилье: кто в списке и какие условия

В Украине построят социальное жилье / Фото: иллюстративное / © Pixabay

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В Украине определили первые пять городов, где построят социальное жилье для тех, кто лишился дома из-за полномасштабной войны. Такое жилье построят в Кропивницком, Кременчуге, Львове, Николаеве и Житомире. Социальное жилье предусматривает льготные условия для тех, кто будет иметь право там жить.

Больше об этом сообщила ТСН председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

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В пяти украинских городах появится первое социальное жилье: кто будет иметь право там жить

Кропивницкий, Кременчуг, Львов, Николаев и Житомир станут первыми городами, где реализуют проект строительства нового фонда социального жилья за деньги Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). На это выделят 400 миллионов евро. Первые 100 миллионов Украина уже получила.

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Строительство нового жилого фонда под социальную аренду стартует параллельно с разработкой профильного законодательства. В нем пропишут категорию жилья социального назначения.

Принять этот закон должны в следующем году. Европейские партнеры решили предоставить деньги еще до того, как примут закон, поскольку огромное количество украинцев потеряли свои дома из-за войны.

«По состоянию на сейчас, пять общин-финалисток прошли несколько этапов отбора, который Европейский инвестиционный банк проводил совместно с профильным министерством. Сначала поступило 25 заявок от общин, которые хотят построить социальное жилье, из них отобрали восемь, а до финала дошли пять. Финансовые модели этих пяти общин сейчас направлены в Министерство финансов, которое оценит их финансовую устойчивость, после чего ЕИБ приступит к финансированию», — сообщила Шуляк.

Для этого проекта украинцам будут строить новое жилье. Оно будет оставаться в собственности общин.

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Кто будет иметь право на социальные квартиры

Решение о том, кто именно получит крышу над головой, по какой стоимости и на каких условиях, местные власти будут принимать самостоятельно. Будут проводиться голосования на сессиях советов. Но есть перечень категорий, которые будут иметь приоритет на социальное жилье:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью;

семьи военнослужащих;

семьи погибших защитников;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Если состояние семьи будет позволять воспользоваться другими программами, например, льготной ипотекой или жилищно-строительными кооперативами, семьи не смогут претендовать на социальное жилье.

На социальные квартиры смогут претендовать украинцы, которые потерявшие свое жилье и не имеют достаточных доходов, чтобы снять жилье за полную цену.

«Стоимость такой аренды в среднем будет составлять не более 25-30% дохода семьи. Но в то же время она будет формироваться для каждой семьи по отдельности. Будут семьи или граждане, которые смогут воспользоваться социальной арендой даже бесплатно», — подчеркнула Шуляк.

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В первых пяти городах будут отрабатывать модель социального жилья в Украине. В дальнейшем это позволит усовершенствовать механизм и расширить фонд социального жилья в стране.

Как не потерять право на государственную компенсацию за жилье

Напомним, отсутствие надлежаще оформленного права собственности остается одной из самых распространенных причин отказа украинцам в государственной помощи по программе «єВідновлення».

Несмотря на то, что из более чем 342 тысяч пострадавших объектов помощь или сертификаты уже получили 196 тысяч семей на сумму 89,7 миллиарда гривен, выплаты остаются недоступными для двух категорий: владельцев неприватизированного жилья и хозяев недвижимости с документами, оформленными до 2013 года.

Главное юридическое препятствие состоит в том, что сведения до 2013 года хранились только на бумажных носителях в БТИ. Если эти данные не перенесены в современную цифровую базу, жилье является «невидимым» для системы «єВідновлення». При полном разрушении объекта приватизировать его задним числом юридически невозможно, из-за чего государство не сможет начислить компенсацию.

Чтобы обезопасить имущество и гарантировать выплаты, необходимо заранее внести сведения о нем в Государственный реестр имущественных прав (ГРИП). Проверить наличие записи можно через портал Дія, ЦНАП или нотариуса. Для приватизации и регистрации следует подать в ЦНАП или орган приватизации заявление со старыми документами, получить свидетельство о праве собственности и обязательно зарегистрировать его в ГРИП.

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