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- Украина
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Часть Украины накроют дожди, а другую — удушающая жара: прогноз на 2 августа
В первые дни августа погода в Украине в большинстве регионов будет достаточно комфортной. Но в отдельных регионах востока и юга страны температура поднимется до +32 градусов.
Сегодня, 2 августа, почти по всей стране сохранится сухая и теплая погода.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
По прогнозу синоптиков, осадки в виде кратковременных дождей с грозами локально выпадут только на крайнем западе, в то время как на остальной территории без осадков.
Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха в большинстве областей от +24 до +29 градусов, на юге и востоке до +32, в Карпатах +17…+22 градуса.
В Киеве сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Днем в столице +26…+28 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе и стоит ли ждать жару. В отличие от июля, в Украине в конце августа возможны незначительные заморозки, но теплых и даже жарких дней еще предстоит достаточно.