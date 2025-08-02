Часть Украины накроют дожди, а другую — удушающая жара: прогноз на 2 августа

В Украине ожидается сухая и комфортная температура воздуха / © Pixabay

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Сегодня, 2 августа, почти по всей стране сохранится сухая и теплая погода.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По прогнозу синоптиков, осадки в виде кратковременных дождей с грозами локально выпадут только на крайнем западе, в то время как на остальной территории без осадков.

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Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха в большинстве областей от +24 до +29 градусов, на юге и востоке до +32, в Карпатах +17…+22 градуса.

В Киеве сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Днем в столице +26…+28 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе и стоит ли ждать жару. В отличие от июля, в Украине в конце августа возможны незначительные заморозки, но теплых и даже жарких дней еще предстоит достаточно.

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