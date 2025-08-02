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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Часть Украины накроют дожди, а другую — удушающая жара: прогноз на 2 августа

В первые дни августа погода в Украине в большинстве регионов будет достаточно комфортной. Но в отдельных регионах востока и юга страны температура поднимется до +32 градусов.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине ожидается сухая и комфортная температура воздуха

В Украине ожидается сухая и комфортная температура воздуха / © Pixabay

Сегодня, 2 августа, почти по всей стране сохранится сухая и теплая погода.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По прогнозу синоптиков, осадки в виде кратковременных дождей с грозами локально выпадут только на крайнем западе, в то время как на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха в большинстве областей от +24 до +29 градусов, на юге и востоке до +32, в Карпатах +17…+22 градуса.

В Киеве сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Днем в столице +26…+28 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе и стоит ли ждать жару. В отличие от июля, в Украине в конце августа возможны незначительные заморозки, но теплых и даже жарких дней еще предстоит достаточно.

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