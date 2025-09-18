- Дата публикации
Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на 18 сентября
Днем 18 сентября в Украине температура будет на уровне 15-20°, а ночью 7-12°, на юго-востоке и востоке страны - 10-15°.
В четверг, 18 сентября, в Украине облачно с прояснениями. На большинстве территории возможны осадки.
По данным «Укргидрометцентра», умеренные дожди будут наблюдаться:
ночью — в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской;
днем — в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Кое-где возможны грозы, добавляют синоптики.
Что касается западных областей, Житомирской, Киевской и Винницкой — без осадков.
«Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы 15-20 м/с», — отметили синоптики.
Ранее мы писали, что в четверг, 18 сентября, в западных, северных и большинстве центральных областей будет постепенно яснее — дождевые облака будут отступать, появится солнце.
Температура будет колебаться в пределах +15…+20 градусов. Впрочем, на Левобережье сохранятся осадки и воздух станет ощутимо прохладнее. Возможен порывистый ветер.
В Киеве 18 сентября дождь не прогнозируется, однако сильные порывы ветра сделают погоду менее комфортной. Днем в столице ожидается до +19 градусов.