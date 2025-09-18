Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на 18 сентября

Погода в Украине / © ТСН

В четверг, 18 сентября, в Украине облачно с прояснениями. На большинстве территории возможны осадки.

По данным «Укргидрометцентра», умеренные дожди будут наблюдаться:

ночью — в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской;

днем — в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Кое-где возможны грозы, добавляют синоптики.

Что касается западных областей, Житомирской, Киевской и Винницкой — без осадков.

«Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве южных и центральных областей днем порывы 15-20 м/с», — отметили синоптики.

Ранее мы писали, что в четверг, 18 сентября, в западных, северных и большинстве центральных областей будет постепенно яснее — дождевые облака будут отступать, появится солнце.

Температура будет колебаться в пределах +15…+20 градусов. Впрочем, на Левобережье сохранятся осадки и воздух станет ощутимо прохладнее. Возможен порывистый ветер.

В Киеве 18 сентября дождь не прогнозируется, однако сильные порывы ветра сделают погоду менее комфортной. Днем в столице ожидается до +19 градусов.