Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на 24 мая

В пятницу, 24 мая, в Украине ожидается дождь с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, дожди пройдут в западных областях, в Винницкой области, коснутся Черкасчины, Житомирщины, вечером дожди дойдут до Одесчины. На остальной территории Украины 24 мая осадков не ожидается.

Ветер преимущественно восточный, умеренный, местами порывистый, особенно во время грозы. Температура воздуха в течение дня несколько завтра изменится. Летние отметки задержатся на юге и западе Украины, ожидается +25+29 градусов.

В центральной части предполагается +22+27 градусов.

А вот на востоке и в северных областях температура воздуха завтра снизится и составит +20+24 градуса, а иногда даже и +19 градусов.

В Киеве также 24 мая температура воздуха снизится до +20+23 градусов. Дождь пройдет только в ближайшую ночь, а завтра днем осадки маловероятны.

Ранее синоптик сообщила, каким будет лето. Больше об этом читайте в новости.

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