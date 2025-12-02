Часть Украины накроют дожди с туманами: прогноз погоды на 3 декабря

Дождь / © Associated Press

В среду, 3 декабря, в Украине сохранится теплая погода, синоптическая ситуация не изменится. Ожидается облачное небо, местами небольшой дождь и туманы, особенно в центральных и южных областях.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

3 декабря в Украине синоптическая ситуация не претерпит ощутимых изменений, поэтому и погода сохранится подобной последним дням. Страна будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов. У земной поверхности погоду будет предопределять поле высокого давления с небольшим ростом его значений, на высотах будет удерживаться влажная, но немного прохладнее предыдущей воздушная масса. Слабый до умеренного ветер будет веять с юго-востока.

Такие факторы будут способствовать облачному небу, местами образованию туманов и мороси; в большинстве областей, кроме западных, местами ожидается небольшой дождь. Теплая погода сохранится.

Так, в среду будет облачно. Местами небольшой дождь, лишь в западных областях без осадков. Ночью и утром на Закарпатье, в Карпатах, центральных и южных областях местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0…+5, в восточных областях и в Карпатах от +3 до -2, днем +3…+8 градусов; на юге страны ночью +4…+9, днем +7…+12 градусов.

Прогноз погоды 3 декабря в Киеве и области

В Киеве и области 3 декабря будет облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в области ночью составит 0…+5 градусов, а днем +3…+8. В Киеве ночью будет +2…+4 градуса, днем +4…+6.

Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / © Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозу от синоптика Натальи Птухи, первая декада декабря (1-10 декабря) в Украине будет осенней и теплой. Метеорологической зимы до конца недели ожидать не стоит. Погоду будет формировать поле высокого давления с теплой и влажной воздушной массой, что будет способствовать облачности, туманам и измороси.