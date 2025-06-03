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- Украина
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Часть Украины накроют грозовые дожди — какой уровень опасности объявлен
Сегодня, 3 июня, в ряде регионов будет бушевать непогода. Синоптики предупредили об опасности.
Сегодня, 3 июня, во многих областях Украины ожидается непогода. Днем грозы покроют западные, северные области и Винницкую область. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
По данным синоптиков, местами возможен град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.
На Волыни, Ровенщине, в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют сильные дожди.
Ранее синоптики сообщили, что сегодня будет тепло, однако в ряде областей ожидаются дожди.
Кроме этого, синоптики поделились прогнозом погоды на июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине — месяц «мокрый». Дождь будет часто, за исключением южных областей. Будет тепло, иногда даже жарко, но 30-градусную жару не почувствуем.