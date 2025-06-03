В ряде областей ожидаются грозы / © pixabay.com

Реклама

Сегодня, 3 июня, во многих областях Украины ожидается непогода. Днем грозы покроют западные, северные области и Винницкую область. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

По данным синоптиков, местами возможен град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Реклама

На Волыни, Ровенщине, в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют сильные дожди.

Ранее синоптики сообщили, что сегодня будет тепло, однако в ряде областей ожидаются дожди.

Кроме этого, синоптики поделились прогнозом погоды на июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине — месяц «мокрый». Дождь будет часто, за исключением южных областей. Будет тепло, иногда даже жарко, но 30-градусную жару не почувствуем.