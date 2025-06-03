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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
336
Время на прочтение
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Часть Украины накроют грозовые дожди — какой уровень опасности объявлен

Сегодня, 3 июня, в ряде регионов будет бушевать непогода. Синоптики предупредили об опасности.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В ряде областей ожидаются грозы

В ряде областей ожидаются грозы / © pixabay.com

Сегодня, 3 июня, во многих областях Украины ожидается непогода. Днем грозы покроют западные, северные области и Винницкую область. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

По данным синоптиков, местами возможен град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

На Волыни, Ровенщине, в Винницкой и Житомирской областях прогнозируют сильные дожди.

Ранее синоптики сообщили, что сегодня будет тепло, однако в ряде областей ожидаются дожди.

Кроме этого, синоптики поделились прогнозом погоды на июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине — месяц «мокрый». Дождь будет часто, за исключением южных областей. Будет тепло, иногда даже жарко, но 30-градусную жару не почувствуем.

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Дата публикации
Количество просмотров
336
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