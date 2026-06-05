- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 1 мин
Часть Украины накроют грозовые шквалы: прогноз на 6 июня
В субботу в стране будет тепло, однако не везде, прогнозирует синоптик.
Погода в Украине на протяжении 6 июня будет по-летнему теплой. Однако во многих областях местами возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«В дневные часы ожидается температура воздуха +22+27 градусов. Свежее — в западной части, более высокие градусы — в южной», — отметила она.
По данным синоптика, кратковременные дожди, кое-где с грозами, наиболее вероятны в западных, северных областях и Винницкой области.
На остальной территории либо без существенных осадков, либо незначительные.
Погода в Киеве 6-7 июня
В Киеве теплее в субботу, до +26 градусов, в воскресенье посвежеет до +23 градусов. Периодические дожди ожидаются и 6 и 7 июня в столице.
Ранее руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечал, что погода переходит на летний режим. Балканские воздушные потоки уже принесли в Украину тепло и влагу. В то же время, мощный северо-восточный антициклон сработал как «щит», заблокировав атлантические циклоны на востоке, поэтому потепление идет постепенно, а погода остается малодинамической.