Часть Украины накроют грозы: где объявили желтый уровень опасности

Гроза / © pexels.com

Реклама

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных погодных явлениях 15 июля. На Прикарпатье, Закарпатье и юго-востоке страны прогнозируют грозы, объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Опасные явления погоды 15 июля. / © Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что днем 15 июля грозы ожидаются на Прикарпатье, Закарпатье и в юго-восточных областях Украины.

Реклама

По данным Укргидрометцентра, погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.

Напомним, после 17 июля в Украину вернется аномальная жара. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, днем температура составит 33 градуса, а на Донбассе и в южных регионах воздух раскалится до 36 градусов. В то же время, 19 и 20 июля в западных и северных областях пройдут шквалистые ливни с градом, тогда как на юго-востоке стремительно вырастет уровень пожарной опасности в лесных экосистемах.

Новости партнеров