ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

Часть Украины накроют грозы: где объявили желтый уровень опасности

На Прикарпатье, Закарпатье и юго-востоке страны ожидаются грозы, из-за чего объявлен I уровень опасности (желтый).

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Гроза

Гроза / © pexels.com

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных погодных явлениях 15 июля. На Прикарпатье, Закарпатье и юго-востоке страны прогнозируют грозы, объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Опасные явления погоды 15 июля. / © Укргидрометцентр

Опасные явления погоды 15 июля. / © Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что днем 15 июля грозы ожидаются на Прикарпатье, Закарпатье и в юго-восточных областях Украины.

По данным Укргидрометцентра, погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических предприятий.

Напомним, после 17 июля в Украину вернется аномальная жара. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, днем температура составит 33 градуса, а на Донбассе и в южных регионах воздух раскалится до 36 градусов. В то же время, 19 и 20 июля в западных и северных областях пройдут шквалистые ливни с градом, тогда как на юго-востоке стремительно вырастет уровень пожарной опасности в лесных экосистемах.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
221
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie