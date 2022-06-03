Часть Украины накроют грозы, град и шквалы: где испортится погода

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды 3 июня в центральных и восточных областях. Страну накроют грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем, 3 июня, в восточных и центральных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.
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