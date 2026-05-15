Часть Украины накроют шквалы и град: синоптики предупредили о резкой смене погоды в выходные

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в выходные / © unsplash.com

В ближайшие дни погода в Украине начнет приобретать летний характер. Синоптики прогнозируют довольно теплые выходные, однако солнечные дни будут чередоваться с грозовыми фронтами и переменчивым ветром в большинстве регионов.

Погода в Украине в выходные

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в период с 16 по 20 мая в Украине будет сохраняться неустойчивая погода с кратковременными дождями, передает Telegraf. По его прогнозу, в эти дни ожидается пониженное атмосферное давление и слабый ветер, преимущественно восточный и юго-восточный. Впрочем, во время гроз ситуация будет меняться: возможны шквалы до 15-20 м/с и общее усиление ветра.

По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, атмосфера уже активно перенастраивается на лето, поэтому погода пока будет оставаться переменчивой. Он отметил, что если Западную Европу сейчас накрыл прохладный атлантический воздух (в Париже и Мадриде скромные +12), то Черкасская область постепенно оказывается под влиянием южных циклонов.

В субботу, 16 мая, благодаря небольшому антициклону в регионе будет комфортно, солнечно и тепло. Столбики термометров ночью покажут от +7 до +12 градусов выше нуля, а днем поднимутся до +19…+24 градусов выше нуля.

Однако уже в воскресенье, 17 мая, во второй половине дня кое-где пройдут летние грозовые дожди. При этом температура воздуха сильно не изменится: ночью ожидается от +9 до +14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +24 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что погода в эти выходные будет переменчивой. В субботу, 16 мая, почти по всей стране сохранится сухая и теплая погода — за это отвечает зона повышенного давления. Только на западе днем погода резко изменится: западный фронт принесет дожди, грозы, а местами и град с сильными порывами ветра.

Однако 17-18 мая инициативу перехватит новый фронт, на этот раз с востока. Он сделает погоду непредсказуемой по всей Украине, поэтому в начале недели стоит ждать периодических грозовых дождей.

«Давление и влажность будут подвергаться колебаниям. Температура будет очень зависеть от облачности. На смену прохладной воздушной массе постепенно с востока будет поступать более теплый воздух», — отмечают синоптики.

Погода в Украине 16 мая

По данным Украинского гидрометцентра, 16 мая в Украине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, однако в западных областях днем возможны кратковременные дожди.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +6 до +11 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов выше нуля.

Погода в Украине 16 мая / © Укргидрометцентр

В то же время жителей западных регионов Украины предупреждают о резком ухудшении погоды в субботу. Днем 16 мая здесь ожидаются грозы, а местами даже выпадет град и поднимется шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В западных регионах ввели первый, желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждают об опасности в нескольких областях Украины 16 мая / © Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что непогода может повредить линии электропередач, помешать строительству, усложнить работу коммунальных служб и существенно замедлить автомобильное движение на дорогах.

Погода в Киеве

На Киевщине 16 мая ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит от +6 до +11 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 16 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Пройдут короткие дожди с грозами, а в отдельных районах возможен град (диаметром 6 — 19 мм). Сначала будет дуть южный ветер, который впоследствии сменится на северный, со скоростью 7-12 м/с. Во время грозы местами возможны сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В связи с этим, в регионе объявлен первый уровень опасности, желтый.

Попередженяння о грозах и шквалах на Львовщине 16 мая / © Укргидрометцентр

Ночью по области температура воздуха составит от +5 до +10 градусов тепла, а днем прогреется до +18…+23 градусов тепла.

В самом Львове ночь будет немного теплее — около +6…+8 градусов выше нуля, а днем термометры будут показывать от +21 до +23 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 16 мая будет переменная облачность. Синоптики существенных осадков не предвидят.

Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью по области будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +23 градусов выше нуля.

В Одессе температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов тепла, днем ожидается от +18 до +20 градусов тепла.

Вдоль побережья Одесской области 16 мая будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ожидается легкое волнение моря. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22 градусов выше нуля.

Температура морской воды составит от +13 до +14 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 16 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть северный со скоростью 5 — 10 м/с.

По области температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается около +20…+22 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 16 мая будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Утром местами по области будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области будет колебаться:

ночью от +7 до +12 градусов тепла;

днем от +18 до +23 градусов выше нуля.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +8 до +10 градусов тепла;

днем от +21 до +23 градусов выше нуля.

